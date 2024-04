Belo e Gracyanne Barbosa terminam casamento após 16 anos juntos, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/04/2024 - 16:10 Para compartilhar:

Após 16 anos juntos, chegou ao fim o casamento do cantor Belo e a modelo Gracyanne Barbosa, de acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL.

Segundo publicação do colunista nesta quinta-feira, 18, os dois teriam colocado um fim definitivo na relação há mais de 8 meses, porém seguem vivendo na mesma casa, em que também mora outras pessoas. Ainda de acordo com a coluna, o pagodeiro já prepara a mudança para uma nova residência, localizada no bairro do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os fãs já vinham notando há algum tempo a ausência das alianças.

O fim da união teria sido motivada por desgaste na relação. Apesar da separação, os dois seguem amigos, ainda segundo o colunista.

O cantor e a influenciadora não quiseram se posicionar sobre o fim do casamento.