Belo e Gracyanne Barbosa surpreendem fãs após surgirem juntos em foto no Natal

Voltaram? Os fãs do ex-casal Gracyanne Barbosa e Belo ficaram surpresos após a musa fitness compartilhar uma foto ao lado do ex-marido em um momento em família para comemorar o Natal, na madrugada desta quarta-feira, 25. O clique foi publicado nos Stories do Instagram.

Belo e Gracyanne anunciaram o término do casamento em abril deste ano. Na época, a influenciadora admitiu que manteve um affair com seu ex-personal trainer.

No início de dezembro, Gracyanne disse que a relação com os familiares de Belo segue “normal”. “Sempre tivemos uma ótima convivência. Fico em paz com isso porque sei das coisas boas que fiz, que tentei fazer, em aproximá-los, tê-los mais próximos e ajudar no que estava/está ao meu alcance”, disse nas redes sociais.

Ela ainda destacou que considera os familiares do ex-marido como seus parentes. “Acredito que, de alguma maneira, sempre seremos uma ‘família’. Da minha parte, será sempre esse ‘sentimento’.”



Reprodução/Instagram