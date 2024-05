Belo e Denilson surgem pela primeira vez em público após briga polêmica e cantor brinca: ‘Ele também é meu fã’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 15:50 Para compartilhar:

Se o público tinha dúvidas de que a paz entre Denilson, 45 anos, e cantor Belo, 49, foi finalmente selada, após 20 anos de imbróglio judicial, agora não há mais com o que se preocupar. Os dois apareceram, ao vivo, na tela da Globo, neste domingo, 26, em clima de muita amizade e descontração.

“Domingo, eu vou ao Maracanã. Jogar com o ídolo, que também é meu fã”, cantarolou Belo, abraçado a Denilson.

Os dois estiveram juntos durante a transmissão do “Futebol Solidário”, um especial produzido pela emissora para arrecadar fundos às vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul.

🚨AGORA: Após briga por dívida milionária, Belo e Denilson se reencontram no #Domingão. #FutebolSolidário pic.twitter.com/5cQuxFpSLZ — CHOQUEI (@choquei) May 26, 2024