Belo e Denílson se encontram pela 1ª vez após fim de briga judicial

De pazes feitas, Belo e Denílson se reuniram publicamente pela primeira vez após o fim de mais de 20 anos de briga judicial. O encontro aconteceu no Maracanã, neste domingo, nos bastidores do Futebol Solidário, evento realizado em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e transmitido pela TV Globo e SporTV.

A dupla aproveitou o momento para trocar elogios, mostrando que as rusgas são águas passadas. “Domingo, eu vou ao Maracanã jogar com o ídolo, que também é meu fã”, cantarolou Belo em tom de brincadeira, enquanto abraçava o comentarista esportivo e ex-jogador.

“A última conversa que tivemos por telefone foi: ‘Poxa, deveríamos ter conversado antes'”, revelou Denílson ao vivo. E o pagodeiro respondeu: “Você sabe que eu te amo”.

FIM DA BRIGA

Em agosto de 2023, Denílson anunciou em suas redes sociais que chegou a um acordo com Belo para resolver o longo impasse sobre uma dívida de R$ 7 milhões referente à saída do cantor do grupo Soweto no início dos anos 2000.

Eles, inclusive, voltaram a dar detalhes sobre o caso recentemente. “Denílson sempre foi maravilhoso, sempre gostou de pagode, inclusive quem o levou para o Soweto fui eu”, contou Belo durante o programa Conversa com Bial, exibido na madrugada da última terça-feira, 21.

Denílson ainda atestou que eles mantêm uma boa relação após o pagamento da dívida. “Está tudo certo entre eu e o Belo. Ele não deve nada. Sim, existia uma pendência de uma parcela, mas já foi resolvida e está tudo certo. Vida que segue”, disse.