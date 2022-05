Belo desiste de se candidatar a deputado federal pelo partido de Bolsonaro

Não vai ser dessa vez que Belo irá entrar na política. Segundo informações da coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, o cantor, que estava filiado ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, desistiu de se candidatar ao cargo de deputado federal no Rio de Janeiro.

Em abril deste ano, Belo assinou a ficha de filiação ao PL para se candidatar a deputado federal pelo partido de Bolsonaro.