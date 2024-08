Belo comenta pela 1ª vez relacionamento de Gracyanne com personal: ‘Estávamos separados’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2024 - 8:41 Para compartilhar:

Belo falou, pela primeira vez, sobre o relacionamento de Gracyanne Barbosa, sua agora ex-esposa, com o personal trainer Gilson de Oliveira, que teria acontecido quando eles ainda estavam casados.

O cantor e a influenciadora anunciaram a separação em abril deste ano, após 26 anos juntos, e revelaram que o romance já havia chegado ao fim seis meses antes. Poucos dias após comunicarem o fim do casamento, surgiram rumores de que Gracyanne teria se envolvido com o personal.

Durante sua participação no “Sabadou com Virginia” (SBT), que foi ao ar no último dia 24, Belo falou sobre o caso. Ele contou que a relação de Gracyanne não era extraconjugal porque eles dois já estavam separados, apesar de continuarem vivendo sob o mesmo teto.

“Nós estávamos separados. A gente estava com uma crise no casamento, mas nós ainda estamos casados. A gente tem uma comunhão de bens, com papel assinado”, disse ele.

