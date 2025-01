Belo comenta declaração de Gracyanne sobre ele ser mentiroso: ‘Existiu mágoa’

O pagodeiro Belo se pronunciou pela primeira vez sobre as declarações de sua ex-esposa, Gracyanne Barbosa, no documentário sobre sua vida. Na produção do Globoplay “Belo: Perto Demais da Luz”, a musa fitness diz que o cantor é mentiroso.

Em entrevista à jornalista Isabele Benito, no podcast “Tá Benito Podcast”, que irá ao ar na próxima quinta-feira, 23, Belo rebate a declaração e diz que há “mágoa” por parte da ex.

“Se essa fala sobre um monte de coisas (sobre ele mentir), fosse em um outro momento, ela falaria? Em 2021, seria essa mesma fala? Você já viu alguma fala dessa durante esses 16 anos (de casamento)? É óbvio que ali existiu uma mágoa, um coração partido. Eu sempre não respondo, sempre me mantenho quieto”, disse ele.

Em um de suas declarações no documentário, Gracyanne destaca as características do cantor.

“Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: ‘Ah, ele traiu’. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema”, diz ela, acrescentando que o pagodeiro não é bom pai.

Belo e Gracyanne anunciaram a separação em abril de 2024, após 16 anos de relacionamento. A fisiculturista participou da produção do documentário após o fim do relacionamento.

A série documental sobre o artista foi lançada em novembro do ano passado.