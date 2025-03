Belo canta música romântica ‘Reinventar’ para Gracyanne Barbosa no ‘Domingão’

O reencontro entre Belo e Gracyanne Barbosa após a musa deixar a casa do “BBB25” (TV Globo) aconteceu no palco deste “Domingão com Huck”, 23. O ex-casal conversou com o comandante da atração global, Luciano Huck, e declarou ainda haver muito respeito, mesmo após o fim do relacionamento, que durou 16 anos.

Gracyanne foi a eliminada da semana do reality e, como de praxe, foi convidada para participar do dominical, para um papo sobre sua experiência no “BBB25”, relembrando sua trajetória na casa.

+Gracyanne Barbosa reencontra Belo após deixar o ‘BBB25’

+No ‘Mais Você’, Gracyanne desabafa sobre traumas e gatilhos do ‘BBB25’

Já o pagodeiro foi desafiado a enfrentar Sérgio Mallandro no quadro “Batalha do Lyp Sync”, em que darão vida a grandes artistas da música nacional e internacional.

E foi enquanto cantava a música romântica “Reinventar” que Bello conduziu Gracyanne até o palco. Ele se dirigiu até a ex-esposa, esticou a mão e a levou até o centro para participar de sua apresentação.

Enquanto seguia cantando a música, a ex-sister aproveitou para sambar, o que provocou empolgação da plateia.

“Vocês deram uma aula de civilidade. Uma aula de amizade, de carinho, de respeito. Por que alguém que ficou 16 anos na sua vida não pode ser seu amigo? Ou não pode estar perto? Ou não pode ter amor? Não pode ter carinho? Você quer o bem dela, e ela quer o seu bem. E eu estou muito feliz que vocês fizeram esse gesto tão bonito aqui hoje”, elogiou o marido de Angélica.

“Sempre! Sempre o melhor!”, reforçou a ex-sister.

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram a separação em abril de 2024, mas informaram que já não estavam mais juntos havia pelo menos seis meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)