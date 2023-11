Belo anuncia turnê com Soweto em celebração aos seus 30 anos de carreira: ‘Rodar o Brasil inteiro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 21:39 Para compartilhar:

O cantor Belo está nos preparativos finais para uma turnê de reencontro com o Soweto, grupo de pagode que ele integrava e o projetou para a fama como vocalista, nos anos 90.

O anúncio foi feito pelo artista no último ‘Domingão com Huck‘, 5, e fará parte das comemorações pelos 30 anos de carreira do cantor e do grupo.

“Eu tinha que fazer essa comemoração. O pagode hoje em dia é pautado nessa coisa do 90 (dos anos), né? O 90 foi uma sensação de grupos que estouraram e trouxeram muitas músicas e eu acho que tinha que fazer essa celebração. O Thiaguinho canta tanta coisa do Soweto, a Ludmilla canta tanta coisa do Soweto”, explicou ele ao apresentador Luciano Huck, que questionou sobre o roteiro.

“Vamos rodar o Brasil inteiro. São 30 shows. Vamos fazer todas as capitais”, garantiu o marido de Gracyanne Barbosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias