Belmonte compara James Rodríguez a Pelé e deixa futuro do jogador no São Paulo em aberto

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, comparou o meia colombiano James Rodríguez a Pelé ao falar sobre as atuações do atleta durante a Copa América. Os comentários foram feitos na noite desta quarta-feira, antes do jogo entre o clube paulista e o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.

O dirigente elogiou a atuação do camisa 55 do tricolor paulista no torneio continental, mas ressaltou que existe uma diferença enorme entre jogar na Colômbia e jogar no clube paulista. “O James tem feito uma Copa América ótima, é um dos principais jogadores do torneio”, afirmou.

“Mas é muito diferente jogar na Colômbia e no São Paulo. Fazendo uma comparação, ele é praticamente o Pelé do futebol colombiano. Lá, todo o time se organiza em torno dele. Aqui, é um pouco diferente.”

Contratado no final de 2023, James chegou como um grande nome, mas pouco jogou pelo tricolor paulista. Apesar de ter tido lampejos de genialidade, a irregularidade e o péssimo condicionamento físico impediram que o meia tivesse sequência no São Paulo.

Segundo o diretor, o clube nunca teve um problema disciplinar com James e que a dificuldade do jogador era uma “questão de adaptação ao futebol brasileiro”. “O nosso futebol, hoje, é voltado para a intensidade e o James tem sofrido com isso.”

O colombiano não vem sendo utilizado por Luis Zubeldía e a esperança do São Paulo era que outro clube se interessasse pelo meia e o contratasse na janela de transferência de meio de ano. Rumores de que o Boca Juniors estava interessado no jogador circularam pela imprensa argentina, mas ainda não há proposta concreta na mesa do clube paulista.

Ao ser perguntado sobre uma possível permanência de James no elenco tricolor, Belmonte foi político e não fechou nenhuma porta. “Se não tiver nenhuma proposta de saída dele que nos atenda ao final da Copa América, ele volta ao elenco. A escalação do James ou não é uma decisão do treinador”, afirmou o diretor.