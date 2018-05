Bellucci perde para argentino na estreia e está eliminado de Roland Garros

O brasileiro Thomaz Bellucci, número 269 do ranking da ATP, foi eliminado de Roland Garros na primeira rodada. Com uma fraca apresentação, ele foi facilmente superado neste domingo pelo argentino Federico Delbonis, 66º do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/3, 3/6 e 6/1, em 2h11 de partida.

Bellucci teve um aproveitamento ruim do primeiro serviço, com 58% de acerto. Com isso o número de winners também foi baixo, 18, a metade do seu adversário. Os tenistas se equilibraram apenas no número de erros não forçados – 33 do argentino contra 32 do brasileiro.

Foi a sexta derrota de Bellucci em oito partidas disputadas contra Delbonis. O argentino agora enfrentará o espanhol Pablo Carreño, cabeça de chave número 10, que superou também neste domingo o eslovaco Jozef Kovalik, por 4/6, 6/1, 7/5 e 7/6 (7/5), na rodada de estreia.

De início, o argentino deu a impressão que liquidaria logo a partida e fechou rapidamente os dois primeiros sets, em menos de uma hora. Bellucci esboçou uma reação no terceiro set, talvez até por relaxamento do adversário que via o jogo ganho.

Na sequência, quando jogava para empatar partida, o brasileiro começou errando. O argentino conseguiu duas quebras em sequência e chegou a abrir 4 a 0. Depois só administrou a vantagem. Visivelmente abatido, Bellucci não teve forçar para buscar a virada e se despediu de Roland Garros na primeira rodada da chave principal.