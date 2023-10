Bellingham iguala marca de CR7, Vini Jr faz um e Real Madrid goleia Osasuna no Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 14:01 Compartilhe

O Real Madrid parece ter acertado em cheio na contratação de Bellingham. Neste sábado, o meia inglês novamente equilibrou a favor do time merengue e fez dois gols na goleada sobre o Osasuna por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Os dois gols contra o Osasuna fizeram Bellingham igualar uma marca de Cristiano Ronaldo em seu início pelo Real Madrid. O inglês chegou a dez gols em seus primeiros dez jogos pelo clube, assim como o astro português. No entanto, venceu no quesito assistência, foram três, contra apenas um de CR7.

A vitória fez o Real Madrid garantir a liderança por mais uma rodada. O time merengue chegou aos 24 pontos, contra 22 do Girona e 20 do rival Barcelona. O Osasuna continua no meio da tabela, com 10.

Quem também brilhou na partida foi Vinícius Júnior. O atacante brasileiro deixou o seu e teve boa participação durante toda a partida apesar do conflito com o Valencia, que o acusa de ter mentido durante o depoimento para a Justiça sobre o caso de racismo.

Assim que a bola rolou, o Real Madrid deixou de lados os problemas extracampo e focou apenas na partida, tanto que precisou de apenas oito minutos para abrir o placar. Modric achou Carvajal dentro da área. O espanhol apenas escorou para Bellingham, que ajeitou com categoria e mandou para o fundo das redes.

O Real teve controle total do primeiro tempo e chegou a desperdiçar boas oportunidades de gol, inclusive com Vinicius Júnior. O Osasuna tentou um abafa no final, mas não conseguiu empatar. Na melhor tentativa, já aos 45, Rudimar, da marca de pênalti, jogou por cima.

O segundo tempo foi um passeio do Real Madrid. Aos oito minutos, Bellingham tabelou com Valverde e bateu colocado para jogar entre as pernas do goleiro Herrera. O Osasuna sentiu o gol e passou a assistir o rival. Com isso, acabou castigado.

Aos 19, Vinícius Júnior recebeu de Valverde em profundidade, driblou o goleiro Herrera e fez um golaço. O Real Madrid fechou a goleada aos 24, quando o brasileiro dominou com extrema categoria, fez o pivô e deu para Joselu decretar a goleada.

O Real Madrid ainda teve chance de fazer o quinto, após pênalti marcado em toque de mão de David García. Joselu foi para a cobrança e chutou no meio do gol para a defesa de Sergio Herrera. No rebote, Vásquez também parou no goleiro.

Ainda neste sábado, o Girona assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 22 pontos, ao derrotar o Cádiz (12º), por 1 a 0, fora de casa.

