Bellingham e Mbappé dão vitória ao Real Madrid sobre o Girona; Barça tropeça

Com grandes atuações de Jude Bellingham (autor de um gol e uma assistência) e Kylian Mbappé (um gol), o Real Madrid venceu o Girona por 3 a 0 neste sábado (7), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, que teve o tropeço do líder Barcelona no empate em 2 a 2 com o Betis.

O time merengue soma agora 36 pontos, dois atrás do Barça, e pode superar o rival se conseguir vencer o jogo atrasado contra o lanterna Valencia, que será disputado no início de janeiro.

Contra o Girona, o protagonismo foi de Bellingham, que marcou o primeiro gol e deu a assistência para o turco Arda Güler no segundo, o que praticamente garantiu a vitória do Real.

Aos 36 minutos, o inglês aproveitou uma sobra de bola após jogada de Brahim Díaz para abrir o placar. No início do segundo tempo (55′), fez grande passe para Güler marcar o segundo batendo de esquerda.

Apenas cinco minutos depois, Bellingham teve que ser substituído, aparentemente com uma lesão muscular, que se for confirmada será mais uma dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti, com Vinícius Júnior ainda se recuperando do problema que sentiu na coxa esquerda e não joga há duas semanas.

Já sem o camisa 5 em campo, foi a vez de Mbappé aparecer para selar a vitória batendo cruzado de direita após assistência de Luka Modric (62′).

Dez minutos depois, Gazzaniga evitou o segundo do atacante francês, que apesar dos nove gols no Campeonato Espanhol está sendo criticado nas últimas semanas por seu desempenho discreto e os pênaltis perdidos nas derrotas para Liverpool e Athletic Bilbao.

Possivelmente sem Bellingham, Vini e Rodrygo, o Real Madrid precisará mais do que nunca dos gols de Mbappé, começando pela próxima terça-feira, com a complicada visita a Bérgamo para enfrentar a Atalanta na Liga dos Campeões.

– Barça tropeça com Betis –

Mais cedo, o Barcelona fez um jogo sem brilho ficou no empate em 2 a 2 com o Betis, graças ao goleiro Iñaki Peña e a inspiração de Lamine Yamal.

O time catalão abriu o placar no primeiro tempo com Robert Lewandowski (39′), artilheiro do campeonato com 16 gols.

Mas o Betis, que jogava em casa, empatou com o argentino Giovanni Lo Celso cobrando pênalti (68′), em uma jogada que rendeu cartão amarelo para Frenkie De Jong, que cometeu falta sobre Vitor Roque na área, e cartão vermelho para o técnico ‘blaugrana’, Hansi Flick, por reclamação.

“Não entendi a minha expulsão. Não disse nada a ninguém. Tive uma reação, comigo mesmo, e me expulsaram por isso”, lamentou Flick após a partida.

Sobre o jogo, o treinador alemão admitiu: “Não jogamos bem, mas temos um time muito jovem e temos que aprender” com os erros.

Na reta final, Ferran Torres (82′) fez o segundo do Barça em grande jogada de Yamal, mas Assane Diao empatou novamente a partida nos acréscimos (90’+4).

Em outros jogos disputados neste sábado, o Las Palmas venceu o Valladolid por 2 a 1 e o Rayo Vallecano bateu o Valencia fora de casa por 1 a 0.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Mallorca 2 – 0

– Sábado:

Las Palmas – Valladolid 2 – 1

Betis – Barcelona 2 – 2

Valencia – Rayo Vallecano 0 – 1

Girona – Real Madrid 0 – 3

– Domingo:

(10h00) Leganés – Real Sociedad

(12h15) Athletic Bilbao – Villarreal

(14h30) Osasuna – Alavés

(17h00) Atlético de Madrid – Sevilla

– Segunda-feira:

(17h00) Getafe – Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 38 17 12 2 3 50 19 31

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 34 13 21

3. Atlético de Madrid 32 15 9 5 1 26 8 18

4. Athletic Bilbao 29 16 8 5 3 24 15 9

5. Villarreal 26 14 7 5 2 27 23 4

6. Mallorca 24 17 7 3 7 16 20 -4

7. Osasuna 23 15 6 5 4 20 23 -3

8. Girona 22 16 6 4 6 22 23 -1

9. Real Sociedad 21 15 6 3 6 13 11 2

10. Celta Vigo 21 16 6 3 7 25 27 -2

11. Betis 21 16 5 6 5 18 20 -2

12. Rayo Vallecano 19 15 5 4 6 15 16 -1

13. Sevilla 19 15 5 4 6 14 19 -5

14. Las Palmas 18 16 5 3 8 22 27 -5

15. Leganés 15 15 3 6 6 14 20 -6

16. Alavés 14 15 4 2 9 16 25 -9

17. Getafe 13 15 2 7 6 10 13 -3

18. Espanyol 13 14 4 1 9 15 27 -12

19. Valencia 10 14 2 4 8 13 22 -9

20. Valladolid 9 16 2 3 11 11 34 -23

