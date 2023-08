Belle Silva se pronuncia sobre polêmica com Maíra Cardi: ‘Experiência foi uma porcaria’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 16:15 Compartilhe

A influenciadora digital Belle Silva, 35 anos, se pronunciou mais uma vez nas redes sociais, nesta sexta-feira (18), sobre polêmica recente com Maíra Cardi, 39.

Durante a semana, Maíra expôs imagens de clientes que aderiram ao seu programa de emagrecimento ‘Seca Você’ e, entre eles, estava o marido da influenciadora, o jogador de futebol Thiago Silva, 38.

A divulgação desagradou Belle Silva, que imediatamente repostou a publicação chamando Maira de mentirosa, afirmando que jamais fez qualquer coisa com “essa mulher”, como ela mesma expressou.

Maíra, então, rebateu ao apresentar prints de contatos entre as duas. Belle retrucou novamente e, dessa vez, contou que chegou a aderir ao programa, mas disse que a experiência foi desagradável.

Para tentar esclarecer o assunto, Belle publicou, em no Feed de seu Instagram, um longo vídeo, dividido em ‘Parte 1’ e ‘Parte 2”, em que relata como teria sido a sua adesão ao programa de emagrecimento de Maíra.

“É mentira! Thiago não fez programa de emagrecimento com ninguém, Thiago não fez preparação pré-Copa com ninguém. Eu fiz o programa”, explicou a influenciadora.

“Tem até dois vídeos que gravei anos atrás, falando da minha experiência que foi uma porcaria e desencadeou problemas seríssimos em mim. Nunca falei sobre isso e nunca foi mistério para ninguém que fiz sim o seu programa. Paguei uma pequena fortuna pelo seu programa, duas vezes”, contou.

Belle, que é mãe de Isago e Iago, relembrou as conversas com Maíra, pontuando em ordem cronológica. Ela também questionou Maíra por não ter registros do antes e depois do jogador.

“Posso ter exagerado quando falo que nunca fez nada, tudo bem, posso ter exagerado no ‘nada’. Mas não, ele não foi seu cliente, não fez nenhum programa seu, e você nunca preparou ele para a Copa e nem competição nenhum”, afirmou.

