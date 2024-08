Belle Silva dá aula de direção ao filho de 13 anos: ‘Fez direitinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2024 - 16:36 Para compartilhar:

A influenciadora Belle Silva, 35 anos, resolveu atender ao pedido que seu filho mais novo, Iago, 13, já vinha fazendo há algum tempo: tomar aulas de direção. A esposa do jogador Thiago Silva usou as redes sociais, nesta terça-feira, 13, para mostrar o jovem ao volante, recebendo os comandos da mamãe coruja.

Belle ficou com a missão de orientar o caçula nesse novo desafio. O filho mais novo do casal não via a hora de começar a aprender as técnicas e responsabilidades da direção, diferentemente do primogênito, Isago, 15, que recusou a oferta da mãe.

“Meu motorista! Ele está há tempos me pedindo para ensinar a ele a dirigir. Fui buscá-lo agora, entrei no condomínio e estou deixando ele”, disse Belle em vídeos publicados nos Stories do Instagram, enquanto mostrava o menino do banco do motorista,

Nos registros, é possível observar Belle sinalizando a calçada e dando orientações de direção ao menino.

“O danado fez direitinho, e foi a primeira vez”, escreveu ela nos vídeos.

A experiência enchei a mãe de orgulho. Após a primeira aula de direção, ela falou sobre o crescimento dos filhos.

“Eu não tenho maturidade para filho já dirigindo, querendo dirigir. Isago, perguntei se queria, com 15 anos, e não quis. Não sentiu interesse. Iago já me pede há uns dois anos. Ele é muito a mãe, mesmo! Todo precoce”, disse ela.

Belle e Thiago Silva estão juntos há 20 anos, mas atualmente estão morando em cidades distintas. É que, recentemente, o zagueiro passou a compor o elenco do Fluminense, após 16 anos morando na Europa. Porém a família permanece na Inglaterra, onde os filhos do casal estudam e jogam na base do Chelsea.

Sempre que possível, Belle e os filhos embarcam para o Rio de Janeiro para se encontrarem com o jogador.