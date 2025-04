Bella Ramsey, estrela de ‘The Last Of Us’, faz desabafo após se assumir não-binária

Bella Ramsey, de 21 anos, conhecida por interpretar Ellie na série da HBO The Last of Us, revelou ter sentimentos mistos em relação à decisão de se assumir como uma pessoa não binária.

O anúncio de sua identidade de gênero aconteceu poucos dias antes da estreia do seriado, em 2023, e, segundo a atriz, acabou se tornando um “grande acontecimento”.

“Parte de mim olha para trás e gostaria de não ter feito isso, porque não queria que virasse manchete e um grande acontecimento”, declarou Ramsey em entrevista ao “The Guardian”.

“E obviamente ia virar, e eu realmente não entendia isso na época. E eu não estava realmente preparada para isso. Mas, por outro lado, as pessoas me disseram que foi muito útil para elas verem alguma representatividade”, continuou.

Bella assumiu sua identidade de gênero aos 19 anos. Na época, explicou que não se importava com pronomes, mas que não tolerava ser chamada de “mulherzinha” ou “jovem poderosa”. “Eu sou apenas uma pessoa. Ser marcado por gênero não é algo que eu particularmente goste, mas, em termos de pronomes, eu realmente não poderia me importar menos”, contou ao “The New York Times”.

A revelação atraiu uma onde de comentários ofensivos para Ramsey, que já tinha que lidar com fãs de “The Last of Us” que não aceitavam sua interpretação de Ellie, por não a considerarem atraente o suficiente em comparação à personagem nos jogos.

Apesar das proporções que o caso tomou, Bella explicou que sair do armário foi libertador: “Então, tem sido uma mistura de coisas, mas, no geral, acho que foi bom, só para mim, viver com mais liberdade, sem sentir que estou guardando um segredo.”

“Mas agora eu penso: ‘Vou falar sobre isso, mas não quero mais que seja o foco’. Acho que estou bem tranquilo com isso. E quero que todos os outros fiquem igualmente tranquilos com isso, basicamente”, concluiu.

A segunda temporada de “The Last of Us”, adaptação da franquia de videogames de mesmo nome, estreou em 13 de abril. Os episódios são lançados semanalmente, aos domingos, na plataforma de streaming Max.