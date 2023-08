Bella Campos impressiona com físico invejável em cliques na natureza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 3:56 Compartilhe

Bella Campos deixou seguidores boquiabertos nesta quarta-feira, 16, com uma sequência de cliques publicados em seu Instagram. De férias desde o fim das gravações de “Vai na Fé“, a atriz curte a Chapada dos Veadeiros (GO) ao lado do noivo, MC Cabelinho.

O post atraiu mais de 700 mil curtidas e 3,7 mil comentários de admiradores. Nas fotos, Bella veste biquíni marrom e posa em frente à paisagem rochosa do local.

“Meu Deeeeeeeeeus. Que tiroooooooo. Que deusaaaaaa”, escreveu Carolina Dieckmann, nos comentários. “Não sei quem é mais sortudo, você ou o Cabelinho”, brincou uma seguidora.

