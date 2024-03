Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/03/2024 - 9:24 Para compartilhar:

A atriz Bella Campos fez um desabafo em seu perfil no Instagram na noite de sexta-feira, 22, após ser confundida com atendente de restaurante.

No vídeo, ela mostra detalhes do estabelecimento e um pedaço do rosto da mulher branca. Segundo ela, o local estava lotado e a desconhecida teria olhado para ela de cima a baixo.

“Essa mulher branca aqui, ó, fez assim: ‘É ela que é a atendente?’, e me olhou de cima a baixo”, relatou.

