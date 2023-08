Bella Campos e Cabelinho: relembre famosos que fizeram tatuagens de casais

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/08/2023 - 18:57 Compartilhe

Bella Campos e MC Cabelinho, que terminaram o namoro nesta semana em meio a rumores de traição por parte do cantor, eternizaram o nome um do outro na pele. No dia 11 de agosto, a atriz da Globo fez uma tatuagem no braço escrito “Victor Hugo”, nome de batismo de Cabelinho.

O funkeiro também tatuou o nome de Bella Campos no pescoço.

Bella se posiciona sobre o fim do relacionamento

“Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar”, escreveu a atriz nos Stories do Instagram.

“Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. “Faço isso em respeito a todos que nos acompanharam e tinham carinho por nós, faço isso por todos que já passaram por isso e não puderam reagir”, desabafou. “Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde quero focar minha energia e atenção”, concluiu.

Os dois estavam juntos desde outubro do ano passado, quando se conheceram nos nas gravações da novela “Vai na Fé”, da Globo.

Além de Bella Campos e Cabelinho, a IstoÉ Gente relembra alguns famosos que marcaram na pele o amor por seus parceiros. Confira!





Alok e Romana Novais

O DJ gravou a inicial do nome da esposa, a médica Romana Novais, em seu dedo anelar da mão esquerda.

Belo e Viviane Araújo

A tatuagem mais polêmica de casal foi protagonizada por Belo e Viviane Araújo. A rainha de bateria tinha o nome do pagodeiro tatuado no antebraço, assim como ele. Viviane apagou a sua, já Belo preferiu cobrir com um desenho de flores. O relacionamento durou cerca de nove anos.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Junto há 12 anos, o casal tem duas tatuagens juntos: uma cruz no antebraço, como sinal de proteção, e XIII (13 em numerais romanos) que é o número da sorte e data de nascimento de Bruno. O número está na cintura de Giovanna e no antebraço dele.

Deborah Secco e Marcelo Falcão

A atriz fez uma tatuagem para o vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão. Ela escreveu em seu pé a frase “Falcão, amor eterno, amor verdadeiro”. O relacionamento acabou em 2006, quando ela passou por sessões de tratamento a laser para remover a tatoo. Atualmente Secco é casada com o ator Hugo Moura.

Kelly Key e Mico Freitas

A cantora Kelly Key e o marido, o empresário Mico Freitas, tatuaram no pescoço trechos do diálogo que antecedeu o primeiro beijo do casal. Ele escreveu a frase: “Vou te beijar”. E ela a resposta: “Então beija”.

Mirella Santos e Ceará

A modelo e o humorista Ceará tatuaram a frase “I love my life because my life is you” (em português, eu amo minha vida porque minha vida é você) formando o símbolo do infinito.

Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão

Os atores, que estão juntos desde 2014, têm uma tatuagem idêntica inspirada nos contos de fadas. A frase “A new fantastic point of view” – em inglês, um novo fantástico ponto de vista – de uma das músicas mais icônicas do desenho Aladdin está gravada nas costelas de Sérgio e no quadril de Sophia.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

O cantor sertanejo tatuou no braço o nome da noiva, Graciele Lacerda. “Já estava no coração e agora está na pele”, escreveu Zezé nas redes sociais.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina

Yasmin Brunet e Gabriel Medina fizeram uma tatuagem juntos. A modelo postou na rede social o desenho de um rosto sorridente no mesmo dedão do pé dos dois. O casamento da modelo com o surfista chegou ao fim em janeiro do ano passado.

