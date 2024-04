Bella Campos compartilha clique com look poderoso e ganha elogio de Vini Jr.

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 15:09 Para compartilhar:

Bella Campos, 26 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 16, cliques com o look poderoso que usou durante um jantar.

Para a ocasião, a atriz optou por uma saia e um top frente única com amarração frontal.

A publicação recebeu elogios de diversos internautas, entre anônimos e famosos. Um deles foi o jogador de futebol Vini Jr., 23.

“Bellaaa”, escreveu o craque do Real Madrid e da seleção brasileira nos comentários da publicação no Feed.

Bella Campos está solteira desde o fim de seu noivado com MC Cabelinho, em agosto do ano passado, em meio a rumores de traição por parte do funkeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)