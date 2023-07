Bella Campos comenta rumores de ‘climão’ com José Loreto; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 10:15 Compartilhe

Nesta quinta-feira (20), a atriz Bella Campos, de 25 anos, se pronunciou após os rumores sobre sua ausência nas festas do elenco de “Vai na Fé”, novela exibida pela TV Globo.

Vivendo a personagem ‘Jenifer Daiane’ na trama das 19 horas, Bella não marca presença nos encontros entre o elenco, que costuma se reunir para assistir alguns episódios da novela. No início da semana, o jornal Extra publicou que a atriz evita as comemorações devido à presença de José Loreto, de 39 anos, com quem ela supostamente teria ficado durante as gravações do remake de “Pantanal”.

Assim como Bella Campos, José Loreto também está presente na trama de “Vai na Fé”. O ator dá vida ao personagem ‘Lui Lorenzo’ e é visto frequentemente nas reuniões do elenco.

Em seu Instagram, contudo, Bella negou os rumores e explicou sua ausência das comemorações.

“Vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas que é: ‘Bella Campos não sai, Bella Campos não vai à festas’. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém, é só porque eu estou passando por uma fase mais off da minha vida”, começou a atriz.

“‘Ah, Bella, mas não é legal ser assim’. Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento. Eu acho que agora nas férias eu vou ter mais disposição, vou estar mais ativa nas redes sociais (…) vou conseguir participar de mais entrevistas. Tudo tem seu tempo e respeitem o tempo de vocês e dos outros”, finalizou.

