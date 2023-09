Bella Campos cobre tatuagem em homenagem a MC Cabelinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 1:06 Compartilhe

Recentemente, repercutiu na web uma imagem de Bella Campos com sua nova tatuagem. A arte, uma borboleta, ocupa o lugar do nome Victor Hugo, de MC Cabelinho — ex-namorado da atriz.

Apesar da novidade, não ficou claro se o desenho é definitivo ou se é parte da caracterização de Bella para o filme “Cinco Tipos de Medo”, o qual ela será protagonista ao lado de João Vitor Silva e do cantor Xamã. O longa está sendo gravado em Cuiabá, no Mato Grosso.

A atriz havia exibido a tatuagem em homenagem ao ex-namorado há apenas um mês, no início de agosto. Ela foi alvo de críticas de internautas, mas rebateu os comentários. “Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia”, declarou, à época.

No mesmo mês, entretanto, Bella e Cabelinho anunciaram o fim do relacionamento. O rompimento teria sido motivado por uma suposta traição do cantor, que também havia tatuado o nome de Bella.

Cabelinho e Bella se conheceram nas gravações de “Vai na Fé”, em 2022, e assumiram o namoro em novembro daquele ano. Apesar do pouco tempo de relacionamento, os dois já haviam anunciado planos para o casamento.

