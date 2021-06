Bélgica vence Rússia na estreia na Eurocopa

A Bélgica estreou com o pé direito na Eurocopa 2020 ao derrotar a Rússia por 3 a 0 em São Petersburgo, neste sábado, na partida do Grupo B do torneio continental de seleções.

Os gols belgas foram marcados pelo atacante Romelu Lukaku (duas vezes, aos 10 e 88 minutos) e o lateral-direito Thomas Meunier (34).

Os ‘Red Devils’ cumpriram o seu papel de favoritos, apesar de não contarem com jogadores importantes, já que o atacante Kevin de Bruyne não viajou para a cidade russa e Eden Hazard, com desconforto físico, entrou em campo faltando menos de 20 minutos para o fim do encontro.

Com este resultado, a equipe belga lidera a chave B, seguida pela Finlândia, que mais cedo derrotou a Dinamarca por 1 a 0, em Copenhague, numa partida marcada pelo susto porvocado pelo desmaio dentro de campo do meia dinamarquês Christian Eriksen, que provocou a interrupção do confronto.

Na próxima quarta-feira, os russos encaram os finlandeses e os belgas enfrentam a seleção dinamarquesa.

– Partida da 1ª rodada do Grupo B da Eurocopa:

Rússia – Bélgica 0 – 3

Gols:

Bélgica: Lukaku (10, 88), Meunier (34)

Estádio: Piter Arena (San Petersburgo)

Espectadores: 26.264

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Equipes:

Bélgica: Courtois – Alderweireld, Vertonghen (cap) (Vermaelen 76), Boyata – Castagne (Meunier 27), Dendoncker, Tielemans, T. Hazard – Mertens (E. Hazard 72), Lukaku, Ferreira-Carrasco (Praet 77). T: Roberto Martinez (ESP)

Rússia: Shunin – Mario Fernandes, Dzhikiya, Semenov – Zhirkov (Karavaev 43), Zobnin (Maksim 63), Ozdoev, Barinov (Diveyev 46) – Kuzyaev (Cheryshev 30, Al. Miranchuk 63), Golovin, Dzyuba (cap). T: Stanislav Cherchesov

