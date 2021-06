Bélgica vence Portugal e vai às quartas da Eurocopa

A Bélgica venceu Portugal por 1 a 0 neste domingo, em Sevilha (Espanha), e com este resultado avançou às quartas de final da Eurocopa.

O gol belga que eliminou os atuais campeões do torneio continental de seleções foi marcado por Thorgan Hazard no final do primeiro tempo (no minuto 42).

Agora os belgas voltam a campo contra a Itália na próxima sexta-feira (2 de julho), na cidade alemã de Munique, na luta por uma vaga nas semifinais da Euro.

– Duelo de favoritos –

Na partida das oitavas que reuniu duas seleções consideradas favoritas ao título europeu, o que se viu em Sevilha foram equipes mais preocupadas em se defender do que em atacar.

E no único lance de perigo belga na primeira etapa, o meia Thorgan Hazard recebeu passe do lateral Thomas Meunier e de fora área acertou um belo chute que fez curva para vencer o goleiro Rui Patrício e morrer no fundo das redes.

Em desvantagem no placar, a seleção portuguesa foi mais ofensiva na segunda etapa, na qual equipe belga perdeu por lesão o meia De Bruyne, substituído por Mertens.

Os portugueses tiveram mais finalizações, uma delas, de Guereirro, chegou a explodir na trave, mas não conseguiram alterar o placar, e assim se despedem da competição europeia, com sua estrela Crisitiano Ronaldo batendo vários recordes, além de deter a liderança da artilharia do torneio, com cinco gols.

– Ficha técnica da partida válida pela oitavas de final da Eurocopa 2020:

Local: estádio La Cartuja, Sevilha (Espanha)

Público: 10.000 espectadores

Árbitro: Felix Brych (ALE)

Gol:

Bélgica: T. Hazard (42)

Cartões amarelos:

Bélgica: Vermaelen (72), Alderweireld (81)

Portugal: Palhinha (45), Dalot (51), Pepe (77)

Equipes:

Bélgica: Thibaut Courtois – Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen – Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Thorgan Hazard (Leander Dendoncker 90+5) – Kevin De Bruyne (Dries Mertens 48), Romelu Lukaku, Eden Hazard (cap) (Yannick Ferreira-Carrasco 87). T: Roberto Martinez.

Portugal: Rui Patricio – Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe, Raphaël Guerreiro – João Palhinha (Danilo Pereira 78), Renato Sanches (Sérgio Oliveira 79), Joao Moutinho (João Félix 56) – Bernardo Silva (Bruno Fernandes 56), Cristiano Ronaldo (cap), Diogo Jota (André Silva 70). T: Fernando Santos.

