Bélgica vence Áustria (3-2) e sela classificação para a Euro 2024

Em duelo entre os líderes do Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, a Bélgica derrotou a Áustria por 3 a 2 nesta sexta-feira (13), em Viena, e selou sua classificação para o torneio continental.

Os belgas chegaram a abrir 3 a 0 com Dodi Lukebakio (12′ e 55′) e Romelu Lukaku (58), mas acabaram sofrendo ao ficarem com 10 jogadores em campo pela expulsão de Amadou Onana (78′) e viram a vantagem diminuir com os gols de Konrad Laimer (72′) e Marcel Sabitzer (84′ de pênalti).

