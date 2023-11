Bélgica goleia Azerbaijão (5-0) com quatro gols de Lukaku

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2023 - 16:52 Para compartilhar:

A Bélgica, que entrou em campo já classificada para a Euro-2024, goleou o Azerbaijão por 5 a 0 com quatro gols do seu capitão e atacante Romelu Lukaku, neste domingo (19) em Bruxelas, em seu último duelo da fase de grupos das Eliminatórias.

Com um jogador a menos após a expulsão do meia Eddy Israfilov aos 24 minutos, a seleção azeri não ofereceu resistência ao sólido atacante belga, que balançou as redes quatro vezes no primeiro tempo (17′, 26′, 30′ e 37′) para garantir a sétima vitória dos “Diabos Vermelhos’ em sua trajetória rumo à Eurocopa, que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho do próximo ano.

O meio-campista do Arsenal, Leandro Trossard, fechou a goleada aos 90 minutos, mantendo assim os jogadores comandados pelo técnico Domenico Tedesco invictos nesta fase de classificação e encerrando a campanha com 20 pontos.

