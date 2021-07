Bélgica está invicta em seis jogos pós-Copa sem De Bruyne e Hazard, fora das quartas da Eurocopa Craques belgas que estão fora das quartas de final da Eurocopa não atuaram em só seis jogos da seleção desde a última Copa do Mundo

A Seleção Belga não contará com Kevin De Bruyne e Eden Hazard no confronto decisivo das quartas de final da Eurocopa contra a Itália, que ocorre nesta sexta-feira. Desde a Copa do Mundo de 2018, a Bélgica não teve os dois jogadores em apenas seis partidas, e não perdeu nenhuma. Confira o levantamento do LANCE!.

Para enfrentar a Itália nesta sexta-feira, a Bélgica não contará com a participação de Kevin De Bruyne, que sofre de uma leve lesão no tornozelo após ser atingido por João Palhinha nas oitavas contra Portugal, e Eden Hazard, que tem uma suspeita de tensão muscular. Os dois não tem lesões consideradas graves, e podem voltar em caso de classificação para as semifinais.

Desde a Copa do Mundo de 2018, onde realiza-se a criação de um novo ciclo para a edição seguinte no Qatar, a Bélgica não contou com a dupla Kevin De Bruyne e Eden Hazard em um total de seis partidas. Nestes jogos – dois na Nations League e outros quatro amistosos – a seleção venceu quatro partidas e empatou outras duas.

O primeiro jogo sem os dois craques foi a vitória por 2 a 0 sobre a Dinamarca no dia 5 de setembro de 2020, em partida válida pela Nations League. No confronto, o zagueiro Denayer e o atacante Mertens marcaram os gols para a Bélgica.

No mês seguinte, a Bélgica enfrentou a Costa do Marfim em amistoso no dia 8 de outubro, e empatou em 1 a 1 com a seleção africana. Michy Batshuayi abriu o placar para os belgas, mas o empate dos costa-marfinenses saiu no final do jogo com Kessié de pênalti.

Nesta mesma Data Fifa, a Bélgica também enfrentou a Islândia pela Nations League, e venceu por 2 a 1. Sem Hazard e De Bruyne, Romelu Lukaku marcou os dois gols da vitória, e Saevarsson fez o gol dos islandeses.

Logo na partida seguinte, contra a Suíça, a Bélgica não pôde contar, novamente, com os seus dois craques. Ainda assim, a vitória no amistoso saiu para os belgas com o placar de 2 a 1. Apesar de sair perdendo com gols de Mehmedi, Batshuayi marcou os dois gols da virada da Bélgica.

A Bélgica fez mais quatro partida com De Bruyne e Hazard até não poder contar com os dois jogadores mais uma vez. Em 30 de março deste ano, os belgas golearam a Bielorússia por 8 a 0 com gols de Batshuayi, Vanaken (duas vezes), Trossard (duas vezes), Doku, Praet e Benteke.

O confronto contra a Grécia, nesta mesma Data Fifa, também não contou com os jogadores de Manchester City e Real Madrid. O amistoso terminou com um empate em 1 a 1, com o irmão de Hazard, Thorgan, marcando para a Bélgica, e Tzavellas fazendo o gol grego.

Em partidas após a Copa do Mundo, a Bélgica não perdeu nenhum jogo em que não pode contar com Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Contra a Itália, os belgas planejam manter a invencibilidade para conseguir a classificação às semifinais da Euro.

