Bélgica e Portugal se enfrentam em duelo de postulantes ao título da Euro Enquanto os lusitanos não fazem grandes atuações e dependem do brilhantismo de Cristiano Ronaldo, os belgas conseguem melhor desempenho coletivo nas partidas

Assim como Inglaterra e Alemanha, que se enfrentam na próxima terça, Bélgica e Portugal fazem um duelo de postulantes do título nas oitavas de final da Eurocopa. Enquanto os belgas chegam embalados, com três vitórias e bom futebol apresentado na fase de grupos, os portugueses avançaram na terceira posição do grupo F, com desempenho abaixo do esperado pela qualidade do elenco. O duelo entre as duas seleções está marcado para este domingo, às 16h, em Sevilla-ESP.

PORTUGAL

Campeã da última Eurocopa, Portugal conta com elenco melhor que o de cinco anos atrás. Naquela ocasião, Cristiano Ronaldo era o único grande craque da seleção portuguesa e foi fundamental para a chegada da equipe até a final, quando os lusitanos bateram a França com gol de Éder. Na atual edição do torneio, o elenco de Fernando Santos tem jogadores de destaque que fizeram ótimas temporadas por seus respectivos clubes, como: Rúben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Diogo Jota.

Contudo, mesmo com elenco repleto de bons atletas, a equipe portuguesa ainda depende de brilhantes atuações de Cristiano Ronaldo para vencer os jogos. Fernando Santos não consegue fazer com que a seleção tenha bom desempenho coletivo em campo. Na primeira rodada, só conseguiu construir o resultado de 3 a 0 sobre a Hungria nos minutos finais de jogo. Foi derrotada pela Alemanha na segunda rodada por 4 a 2 e ficou no empate contra a França em 2 a 2, na última rodada da fase de grupos.

BÉLGICA

Se Portugal não apresenta um futebol vistoso e de grande criação de jogadas de perigo, a seleção belga é oposto. Primeira no Ranking de seleções da Fifa, a equipe do técnico espanhol Roberto Martínez quer a conquista do torneio para coroar a melhor geração do futebol belga na história. Na última Copa do Mundo, em 2018, a seleção parou na França na semifinal após bater o Brasil nas quartas, e na Eurocopa de 2016, caiu para o País de Gales nas quartas de final.

No comando dos belgas desde 2016, Roberto Martínez tem feito bom trabalho e soma 46 vitórias em 59 partidas sob comando dos belgas. Com grandes nomes em todas as posições, o destaque do time fica no setor ofensivo, principalmente com a dupla Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, que são responsáveis pela maioria dos gols e jogadas de ataque do time. Courtois, Witsel, Carrasco, Mertens e os irmãos Thorgan e Eden Hazard são outros craques da equipe. Os belgas venceram Rússia, Dinamarca e Finlândia na fase de grupos.

