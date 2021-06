Bélgica derrota Portugal e pega Itália nas quartas da Eurocopa

ROMA, 27 JUN (ANSA) – Com um golaço de Thorgan Hazard, a Bélgica derrotou Portugal por 1 a 0 e garantiu a vaga nas quartas de final da Eurocopa neste domingo (26).

O resultado eliminou os atuais campeões do torneio europeu e fará com que os belgas enfrentem a Itália na próxima sexta-feira (2).

A partida disputada em Sevilla não foi marcada por grande técnica, mas os dois times lutaram bastante do início ao fim, com direito a várias bolas na trave. O gol de Hazard, de fora da área, foi marcado aos 42 do primeiro tempo.

Já a Itália venceu a Áustria neste sábado (26) por 2 a 1 já na prorrogação. A Azzurra segue invicta há 31 partidas. (ANSA).

