Belga vence oitava etapa do Tour da França e Pogacar assume camisa amarela

LE GRANDE BORNAND, França (Reuters) – O belga Dylan Teuns venceu a oitava etapa do Tour da França, em um percurso de 150,8 km de Oyonnax até Le Grand Bornand neste sábado.

O ciclista do time Bahrain-Victorious foi o melhor na prova do dia, enquanto o atual campeão Tadej Pogacar, da Eslovênia, assumiu a camisa amarela do líder geral ao conquistar o quarto lugar com um sprint sensacional de 32 km perto do fim do percurso.

(Por Julien Pretot)

