Belga Marouane Fellaini anuncia aposentadoria do futebol

O meio-campista belga Marouane Fellaini, de 36 anos, anunciou sua aposentadoria como jogador neste sábado (3) em sua conta no Instagram, três meses depois do fim de seu contrato com seu último clube, o Shandong Taishan, da China.

“Escrevo esta mensagem para anunciar que, após uma carreira de 18 anos, estou me aposentando do futebol profissional”, anunciou o jogador, formado no Standard de Liège e que jogou seis temporadas no Manchester United, clube pelo qual foi campeão da Copa da Inglaterra em 2016 e da Copa da Liga Inglesa uma temporada antes.

Antes, Fellaini defendeu por seis temporadas o Everton, que pagou 20 milhões de euros (R$ 106 na cotação atual) pelo jogador ao Standard de Liège, na então maior transferência da história do futebol belga.

Em 2019, Fellaini assinou com o Shandong Taishan, com quem não chegou a um acordo em novembro do ano passado por uma renovação.

Seu último jogo foi a final da Copa da China, em que o Shandong foi derrotado pelo Shanghai Shenhua.

Pela seleção da Bélgica, Fellaini disputou 87 jogos, nos quais marcou 18 gols, e foi às Copas do Mundo de 2014 e 2018 e à Eurocopa de 2016.

