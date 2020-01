Belga Elise Mertens abre a temporada da WTA com vitória em torneio na China

A temporada 2020 da WTA se iniciou neste domingo com a disputa de seis jogos da primeira rodada do Torneio de Shenzhen, na China, um evento disputado em quadras duras e preparatório para o Aberto da Austrália. E o principal destaque do dia foi a belga Elise Mertens, a número 17 do mundo, que derrotou a ucraniana Lesia Tsurenko, 73ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

O triunfo garantiu Mertens, a terceira cabeça de chave, nas oitavas de final, fase em que ela terá pela frente a chinesa Xiyu Wang, número 144 do mundo, que superou de virada a romena Sorana Cirstea, por 3/6, 6/1 e 6/1.

A russa Ekaterina Alexandrova, a ucraniana Kateryna Bondarenko, além das chinesas Yafan Wang e Shuai Zhang também triunfaram neste domingo no Torneio de Shenzhen, que tem a suíça Belinda Bencic e a bielo-russa Aryna Sabalenka como duas principais cabeças de chave.

Também nesta semana, vão ser disputados dois outros eventos da WTA. São eles: o Torneio de Auckland, que tem a norte-americana Serena Williams e a croata Petra Martic como principais atrações, e o Torneio de Brisbane, com a australiana Ashleigh Barty, as checas Karolina Pliskova e Petra Kvitova, a japonesa Naomi Osaka, a ucraniana Elina Svitolina, a holandesa Kiki Bertens, a britânica Johanna Konta e Madison Keys, dos Estados Unidos.