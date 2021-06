Belga Castagne é operado durante seis horas por fracturas no rosto

Timothy Castagne, lateral direito da Bélgica, vítima de seis fraturas no rosto após queda aos 27 minutos do jogo contra a Rússia no sábado, foi submetido a seis horas de cirurgia nesta quarta-feira, anunciou a Federação Belga (RBFA).

“Pensamos muito no Tim, para quem a Eurocopa acabou”, disse o treinador da seleção belga, o espanhol Roberto Martínez, durante coletiva de imprensa em Copenhague.

Segundo o departamento médico dos “Diabos Vermelhos”, citados pela imprensa belga, se o confronto frontal com o jogador russo Daler Kuzyaev, se tivesse produzido na têmpora, a carreira de Castagne “poderia ter acabado em São Petersburgo”.

Segundo a mesma fonte, Castagne pode ficar dois meses afastado dos gramados.

