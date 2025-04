Beleza com ciência: famosas apostam no biohacking dermatológico para pele natural

Cuidar da pele já não se resume a cremes ou visitas esporádicas ao consultório. Um novo conceito tem ganhado força entre quem busca resultados duradouros, naturais e respaldados pela ciência: o biohacking dermatológico. A proposta é integrar diversas áreas do conhecimento – como dermatologia, nutrição, genética e tecnologias estéticas de ponta, como lasers e ultrassom microfocado – para otimizar a saúde da pele de dentro para fora.

A dermatologista Andrea Sampaio é uma das profissionais que se destacam nessa abordagem inovadora, combinando protocolos personalizados, escuta atenta e equipamentos de última geração. “O biohacking nos permite montar estratégias únicas, que unem terapias regenerativas, suplementação, modulação hormonal e skincare de alta performance. O objetivo é alcançar uma pele saudável, luminosa e com viço, sem transformar a identidade de cada pessoa”, explica.

A atriz Bel Kutner é uma das pacientes que confiam no olhar clínico e no bom senso da médica. “Gosto de me cuidar e deixo meus tratamentos dermatológicos nas mãos da Dra. Andrea. Ela já me conhece e sabe que sou conservadora. Gosto dos tratamentos que unem tecnologias e injetáveis, promovendo melhora da qualidade da pele sem transformar! Sou adepta dos resultados elegantes e naturais. Confio totalmente nela, porque sabe que quero amadurecer com a minha cara, com suavidade.”

A jornalista e ex-paquita Tatiana Maranhão também celebra os efeitos visíveis conquistados ao longo dos dois anos em que é acompanhada pela Dra. Andrea.

“Desde então, a textura e a viçosidade da minha pele mudaram por completo. Faço alguns procedimentos, entre eles o laser com luz pulsada, que melhorou muito as manchinhas de melasma no rosto. Super indico! A dra. Andrea não erra a mão, o que me dá total segurança para testar tudo o que as novas tecnologias trazem a meu favor. Investir e cuidar da minha saúde é também fazer um carinho na minha alma.”

Para a atriz Renata Dominguez, a saúde da pele é resultado de um conjunto de escolhas. “É o que a Dra. Andrea sempre me fala e eu tento seguir: tratamento, alimentação saudável, suplementação e rotina de skincare. Faço uso de bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado e invisto em dermocosméticos que realmente funcionam. Tudo isso, aliado a uma dieta rica em antioxidantes, traz firmeza, viço e uma pele mais bonita de forma natural.”

O que é o biohacking dermatológico?

Apesar de soar como uma novidade, o biohacking na dermatologia já é uma realidade. Ele reúne o que há de mais moderno na ciência e na tecnologia para potencializar o que cada pele tem de melhor. Entre as principais estratégias estão:

Nutrição e suplementação personalizada – com colágeno, vitaminas e antioxidantes para fortalecer a pele de dentro para fora;

Terapias regenerativas – como laser, radiofrequência e microagulhamento, que estimulam a renovação celular;

Modulação hormonal – equilíbrio dos hormônios para prevenir flacidez, acne e rugas;

Tecnologias com luz e energia – como LED, infravermelho, lasers de última geração e ultrassom microfocado, que promovem firmeza, produção de colágeno e reduzem inflamações;

Sono regulado – cuidados com o ritmo circadiano, essencial para a regeneração cutânea;

Dermocosméticos de alta tecnologia – com ativos biomiméticos e fatores de crescimento para um tratamento eficaz e profundo.

Andrea finaliza: “O maior luxo da dermatologia hoje é conseguir aliar saúde e estética de forma personalizada, respeitando os desejos e o ritmo de cada paciente. É possível envelhecer bem, com leveza e beleza”.