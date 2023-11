Belém recebe 2ª edição de festival de cultura italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/11/2023 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 3 NOV (ANSA) – Começou nesta sexta-feira (3), em Belém, a 2ª edição do Festival Itália Mia, um evento gratuito que proporciona uma imersão na cultura, gastronomia, música e dança do “Belpaese”.

A iniciativa é realizada na Estação das Docas até o próximo dia 5 de novembro e tem como objetivo destacar as influências da cultura italiana no Pará.

Realizado pelo Grupo Liberal e o vice consulado honorário da Itália no Pará, com chancela da embaixada da Itália no Brasil, o evento terá apresentações culturais, espaço gastronômico e exibições das produções do Festival de Cinema Italiano, que conta com filmes inéditos e clássicos da “comédia à italiana”.

Todas as sessões do evento cinematográfico serão realizadas no Cine Sesc Ver-o-Peso e no Teatro Maria Sylvia Nunes.

Entre as atrações musicais estão Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música, além da Cia de Dança Ana Unger.

A edição ainda abrigará a exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó e destacará a vida e obra do padre italiano Giovanni Gallo (1927-2003), que se naturalizou brasileiro e se dedicou ao povo e cultura marajoaras.

Desde sua chegada ao país, ele se empenhou em preservar a história e a memória do povo e do local, guardando peças arqueológicas que deram origem ao acervo do Museu do Marajó.

Em 1981, Gallo recebeu o título de Cidadão do Pará e, em 2000, o título de Cidadão do Turismo Paraense. Sacerdote da Companhia de Jesus, atuou na Amazônia brasileira desde 1970 até a sua morte, em 2003. (ANSA).

