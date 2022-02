Belarus anuncia manutenção de exercícios militares conjuntos com a Rússia

A série de treinamentos concentrados na fronteira entre os dois países começou no dia 10 e era para terminar neste domingo, 20 de fevereiro. Mas os presidentes de ambas as nações devem dar continuidade às operações.Belarus anunciou neste domingo (20/02) a continuação dos treinamentos militares conjuntos com a Rússia que ocorrem na fronteira entre os dois países. Os exercícios, que começaram no dia 10 de fevereiro e deveriam terminar neste final de semana, devem prosseguir, segundo anunciou o ministro da Defesa de Belarus, Viktor Khrenin.

O motivo para a continuação das operações seria a escalada nas tensões e um possível conflito no leste da Ucrânia. Na última semana, Rússia e Belarus haviam se comprometido quanto à retirada de tropas russas, que retornariam para suas bases após o fim do período previsto, ou seja, neste domingo. Mas os líderes de ambos os países teriam decidido “continuar as inspeções de prontidão de combate das forças armadas”.

“Em geral, o foco [dos exercícios] permanecerá inalterado. [Os exercícios ocorrem] para garantir uma resposta adequada e também à redução da escalada de preparativos militares mal-intencionados, próximos de nossas fronteiras comuns”, declarou Khrenin.

Conforme estimativas dos Estados Unidos, a Rússia enviou cerca de 30 mil soldados para os exercícios em Belarus. O anúncio deste domingo e a acumulação de forças russas nas fronteiras com a Ucrânia – estima-se em torno de 150 mil soldados em diferentes regiões fronteiriças -, além da escalada de violência no leste ucraniano, aumentam a preocupação do Ocidente sobre um possível ataque russo à Ucrânia a qualquer momento.

Desde sexta-feira, separatistas pró-Rússia estão evacuando civis de ônibus rumo a Rostov, no sul do território russo. No sábado, líderes das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, na Ucrânia, conclamaram alistamento militar de homens na região, o que indicaria uma preparação para um possível ataque.

