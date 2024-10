Bela Gil revela resultado de teste que Preta Gil fez para saber se câncer é genético: ‘Deu negativo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 16:24 Para compartilhar:

A chef Bela Gil discutiu sobre a condição da sua irmã Preta Gil, que voltou a ser diagnosticada com câncer em agosto deste ano, no programa ‘Saia Justa’, da GNT, da última quarta-feira, 9. Isabela admitiu que a cantora fez um teste para verificar se seus irmãos também poderiam desenvolver a condição.

No episódio 10 do programa, que teve como tema o Outubro Rosa, a apresentadora revelou que Preta Gil fez um teste para saber se seu câncer era uma mutação ou genético.

De acordo com o Instituto Vencer o Câncer, a condição é “mutada”, ou genética, quando há contato com fatores carcinógenos ambientais. Já a genética ocorre hereditariamente, mutações passadas no sangue familiar, o que aumenta o risco de desenvolvimento do câncer. No caso da cantora, o teste deu negativo, ou seja, os sete irmãos da empresária não correm risco de ter o tumor. “Para que a gente fizesse ou não a colonoscopia antecipadamente. Mas aí deu negativo “, afirmou a chef.

O elenco do programa ainda fez elogios a força da empresária frente ao novo diagnóstico de câncer, que veio apenas 8 meses após o fim do tratamento anterior. “Acho que ela é resiliente, e ela também, de uma certa forma, é prática. Ela encara, ela sabe o que tem que fazer, e essa forma de encarar a realidade talvez ajude de uma certa maneira”, elogiou a irmã mais nova da cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)