Bela Gil revela novo hábito alimentar após fim do casamento: ‘Um mês jantando pipoca’

Apresentadora e chef de cozinha, Bela Gil, 35 anos, tem sempre uma receita diferente para levar aos fãs e fazê-los conhecer novas formas de alimentação, sempre visando a saúde.

Mas, agora, a famosa surpreendeu ao revelar um hábito alimentar nada convencional que adquiriu após o fim de seu casamento com o empresário e designer João Paulo Demasi, 41, em janeiro deste ano.

“Eu estou há um mês jantando pipoca, essa é uma das coisas mais maravilhosas de ser solteira, chegar em casa e não ter que perguntar: ‘o que vocês querem comer?'”, disse ela durante a sua participação no podcast Prazer, Renata, apresentado por Renata Ceribelli, 58, que foi publicado nesta quarta-feira (28).

No episódio Cozinha também é sedução, que contou também com a participação das chefs de cozinha Paola Carosella, 50, e Carole Crema, 50, a filha de Gilberto Gil, 81, afirmou que, após a separação, passou a se alimentar de forma mais prática no dia a dia.

Bela e João Paulo Demasi se separaram após quase duas décadas de união. Juntos, eles têm dois filhos: Flor Gil, 14, e Nino, 7.

