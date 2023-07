Bel Kutner se declara para o filho ao compartilhar clique raro: ‘Meu grandão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 16:42 Compartilhe

A atriz Bel Kutner, 53 anos, compartilhou com os fãs cliques atuais do seu único filho, Davi, na última segunda-feira (24), em sua conta no Instagram.

O jovem vai completar 18 anos em setembro.

Davi é autista e foi diagnosticado com uma doença rara, chamada de esclerose tuberosa.

“Meu grandão”, escreveu ela na legenda da publicação.

O rapaz é filho da atriz com o músico Fabio Mondego.

Recentemente, Bel Kutner contou como é sua relação com o herdeiro.

“O Davi é muito retraído, quieto. E ficou ainda mais antissocial desde que entrou na adolescência. Só quer ficar nos games o tempo todo. Se estamos assistindo à novela juntos e alguém chora em cena, Davi não gosta, quer que mude para um ‘programa de comidinha ou de obra”, disse ela em entrevista ao jornal carioca Extra.

Bel é filha do ator Paulo José, falecido em agosto de 2021, vítima de pneumonia.

