Beirute tem noite "mais violenta", com bombardeios maciços

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/10/2024 - 8:31

Militares israelenses lançaram mais de 30 ataques aéreos em bairros residenciais ao sul da capital libanesa, segundo mídia local. Ofensiva de Israel contra mesquita mata ao menos 19 pessoas na Faixa de Gaza.Militares israelenses lançaram mais de 30 bombardeios em diferentes partes dos subúrbios de Dahye, em Beirute, que viveram sua madrugada "mais violenta" em um ano de conflito, informou neste domingo (06/10) a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN).

O Ministério da Saúde do Líbano informou neste domingo que no dia anterior os ataques israelenses mataram 23 pessoas e feriram outras 93 no país.

Os subúrbios ao sul de Beirute registraram sua noite mais violenta desde o início da agressão, sendo alvo de mais de 30 ataques, cujos ecos foram ouvidos em Beirute e cuja fumaça negra cobriu todas as áreas dos subúrbios", disse a agência de notícias estatal.

O bombardeio atingiu pelo menos cinco bairros residenciais diferentes em Dahye, assim como um posto de gasolina na estrada que liga a capital ao Aeroporto Internacional Rafic Hariri, o único aeroporto operacional do país, onde os voos há semanas têm sido limitados.

Israel diz ter atacado "estruturas terroristas"

O Exército israelense confirmou ter lançado uma série de ataques noturnos nas proximidades da cidade, alegando ter atingido "depósitos de munição e outras infraestruturas terroristas", de acordo com uma declaração militar.

Na semana passada, seus caças e drones bombardearam diariamente Dahye, um importante reduto do grupo xiita libanês Hezbollah, que havia sido amplamente poupado de ataques durante a maior parte do conflito que começou em outubro de 2023.

No entanto, como parte da forte escalada lançada por Israel desde meados de setembro, houve vários bombardeios e ataques na área que Israel alega serem "direcionados" contra líderes do Hezbollah, como o que matou há uma semana seu secretário-geral, Sayyed Hassan Nasrallah.

Ao mesmo tempo, as forças israelenses se envolveram em combates terrestres dentro do território libanês, em áreas adjacentes à fronteira, onde registraram a morte de nove soldados, e mantêm uma intensa campanha de bombardeios contra o sul e o leste do país, também feudos do grupo xiita.

Repatriação de brasileiros

Neste sábado, um avião da Força Aéra Brasileira (FAB) decolou de Beirute levando 229 brasileiros. Entre eles, há 10 crianças de colo. Também embarcam para o Brasil três animais de estimação.

Aeronave tem chegada ao Brasil prevista para este domingo, após uma "parada técnica" de reabastecimento em Lisboa antes do trajeto final rumo à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

Este é o primeiro voo de resgate da Operação Raízes de Cedro. O objetivo é repatriar até 500 pessoas por semana. Mais de 3 mil manifestaram interesse em voltar ao Brasil. Estima-se que cerca de 20 mil brasileiros morem em território libanês.

Ataque a mesquita ao menos mata 19 em Gaza

Um ataque israelense a uma mesquita na Faixa de Gaza na manhã deste domingo matou pelo menos 19 pessoas, disseram fontes palestinas, enquanto Israel intensifica seus bombardeios no norte de Gaza.

A mesquita abrigava refugiados. O prédio fica perto do principal hospital da cidade central de Deir al-Balah. Outras quatro pessoas foram mortas em um ataque a uma escola que abrigava deslocados perto da cidade.

O Exército israelense disse que ambos os ataques tinham como alvo terroristas do Hamas.

A guerra em Gaza eclodiu há quase um ano com o ataque sem precedentes do Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando mais de 1.200.

A ofensiva retaliatória de Israel contra Gaza matou pelo menos 41.825 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que é considerado um grupo terrorista pela UE e por vários países.

