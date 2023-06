Beijo na boca é coisa do passado: Neymar teria acordo com Biancardi sobre ‘traição’, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 12:05 Compartilhe

O atacante Neymar Jr. está novamente envolvido em uma polêmica. Desta vez, o jogador é acusado de ter traído a namorada, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. Colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira publicou uma série de prints e vídeos da possível traição. No entanto, o atleta estaria prevenido para a situação.

De acordo com Erlan Bastos, do Em Off, Neymar e Bruna Biancardi, que está grávida do segundo herdeiro do jogador, acordaram que o atacante poderia ficar com outras mulheres. A influenciadora, contudo, teria indicado que o camisa 10 do Paris Saint-Germain não poderia beijar outras companheiras na boca, fazer sexo sem proteção e nem se relacionar com garotas de programas.

Ainda conforme o colunista, Neymar teria proposto para Biancardi uma noite romântica a três, mas vetou a participação de um segundo homem. A ideia foi rejeitada por Bruna.

