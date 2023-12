Beijo gay em ‘Terra e Paixão’ movimenta web

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 2:20 Para compartilhar:

Espectadores de “Terra e Paixão“, novela nas 21h da TV Globo, vibraram na noite desta terça-feira, 12, com o primeiro beijo do casal Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins).

Com a tag “Beijo Kelmiro”, a cena ficou entre os assuntos mais comentados do X/Twitter. No trecho, Ramiro confessa seus sentimentos pelo garçom e sela o amor com um beijo.

O futuro do casal ainda é incerto, mas a cena já fez sucesso entre fãs do casal da ficção.

“Tão lindo ver finalmente nossas existências e nossa comunidade sendo lindamente representada, validando nossas existências e nosso amor e dando mais esse passo e em horário nobre!”, celebrou um espectador, nas redes sociais.

“Que lindo foi esse beijo, que artistas grandiosos. Amaury e Diego, vocês entram para a história, passam uma verdade. Parabéns”, escreveu outra.

Assista:

Recentemente, Amaury e Diego falaram sobre a expectativa do público de se tornarem um casal também na vida real.

“Somos realmente muito próximos na vida real, e isso acaba dando vazão a essa fantasia dos outros. Eu mesmo já torci por algo assim quando assistia a filmes e achava que aqueles casais podiam ser de verdade, para o meu próprio prazer”, disse Diego, em entrevista ao “Extra”.

“Diego é um homem lindo, inteligente, interessante. Se o Brasil inteiro está apaixonado por ele, por que eu não ficaria?”, completou Amaury. Apesar disso, os artistas revelaram que nesse momento não estão namorando.

