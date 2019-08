“Beijar homens, sim. Transar, não”, diz Frota em entrevista

O deputado federal, Alexandre Frota, expulso nesta terça-feira do PSL, revelou que nunca transou com homens, apesar de já ter beijado alguns. A revelação foi dada em entrevista ao jornalista e youtuber Marcelo Bonfá, no canal ‘Pingue-Pongue com Bonfá’. As informações são do Blog do Leo Dias.

“Beijei homem várias vezes, até porque a revista [G Magazine] pedia isso. Mas, nunca transei com um, tanto que nunca fiz filme com homem. Com travesti, sim, mas nunca com homem. Existe essa confusão”, explicou ele.

No vídeo, Frota também revela que já falhou na cama várias vezes, principalmente quando fazia uso de drogas, e que diminuiu bastante a freqüência sexual com a idade. “Já criei e realizei todas as minhas fantasias sexuais com o trabalho nos filmes pornôs. Hoje, o que gosto de fazer entre quatro paredes mesmo é dormir”.

Perguntado a respeito da carreira no cinema pornô, o, agora, deputado disse não se arrepender de ter filmes eróticos, mas se queixa de só ser lembrado como ator por esse período de sua vida. “Se tem um lugar que tem pornografia é em Brasília”, finaliza.