Beija-Flor é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

SÃO PAULO, 5 MAR (ANSA) – A Beija-Flor de Nilópolis foi campeã nesta quarta-feira (5) do Grupo Especial do Carnaval do Rio do Janeiro e chegou ao 15º título de sua história.

Na apuração, a escola de samba ficou com nota máxima de 270.

A Grande Rio, com 269.9, fechou na segunda posição, enquanto a Imperatriz Leopoldinense completou o pódio, somando 269.8.

A Beija-Flor foi campeã do Carnaval do Rio após um desfile que marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete e homenageou o histórico carnavalesco Luis Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, que faleceu em 2021.

Ao alcançar seu 15º título, a Beija-Flor é a terceira escola de samba que mais venceu edições do Carnaval, atrás apenas de Portela (22) e Mangueira (20). A nilopolitana não conquistava o título desde 2018. (ANSA).