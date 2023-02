Bed Bath & Beyond tenta levantar US$ 1 bi com venda de ações para evitar falência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2023 - 20:17 Compartilhe

A Bed Bath & Beyond informou nesta segunda-feira, 6, tentará levantar mais de US$ 1 bilhão com a venda de ações, sob a expectativa de que os recursos do mercado possam salvá-la da falência.





A oferta de ações e garantias, juntamente com uma linha de crédito adicional de US$ 100 milhões de um de seus credores, poderia ajudar o varejista a levantar dinheiro suficiente para evitar a necessidade protocolar o capítulo 11 do código de falências dos EUA.

A empresa afirmou que não pode dar garantias de que receberá parte ou a totalidade dos recursos da oferta de ações, que está sujeita às condições do mercado.

A companhia também alertou que, se não conseguir concluir a captação de recursos, provavelmente entrará com pedido de falência e seus ativos serão liquidados.





A empresa deixou de pagar os juros devidos a seus detentores de títulos na semana passada, depois de dizer anteriormente que suas linhas de crédito foram congeladas porque violou seus contratos de dívida. A Bed Bath & Beyond está fechando lojas e se preparando para um possível pedido de falência, ao mesmo tempo em que procura compradores para seus ativos ou uma infusão de capital.

