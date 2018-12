Beckham-Simpsons

Em sua 30ª temporada, a série de animação “Os Simpsons” já teve participação de diversas celebridades. Agora foi a vez de Victoria e David Beckham, transformados pelo italiano aleXandro Palombo (assim mesmo, com o X maiúsculo no lugar errado) em personagens do seriado, com base em fotos reais. “Como artista pop irreverente, sempre gostei de Os Simpsons. Gosto de juntar o lado glamouroso da moda com os desenhos animados, para atingir um público mais jovem”, disse aleXsandro, em entrevista à Vogue Espanha.

Pedido de ajuda

Sarah Hyland, da série Modern Family, contou à revista Selfie que precisou de um segundo transplante de rim, doado por seu irmão, após seu organismo rejeitar o órgão recebido de seu pai em 2012. A saúde frágil da atriz, de 28 anos, a fez pensar em se matar. “Fiquei muito deprimida”, confessou Hyland, que conseguiu se reerguer ao pedir ajuda. “Não devemos ter vergonha de compartilhar nossas questões com alguém”, aconselha.

Gelo nele

Em resposta às recentes declarações do sertanejo Eduardo Costa, Xuxa se retirou do palco durante a participação dele na gravação do programa de fim de ano da TV Record. Ela ficou indignada porque o cantor chamou a apresentadora Fernanda Lima de “imbecil” (ele já está sendo processado pela ofensa).

Folclórica e hi-tech

A Miss Brasil 2018, a amazonense Mayra Dias, chegou arrasando na Tailândia para participar do Miss Universo, cuja vencedora será anunciada no domingo 16. No desfile típico, ocorrido na segunda-feira 10, exibiu-se em um traje que a transformou de índia em beija-flor. Seu criador, o estilista Helerson Maia, falou a IstoÉ:

Qual foi sua inspiração para o traje?

Optei por um traje indígena para honrar tanto o Brasil quanto a festa de Parintins e o carnaval carioca. Uma das prerrogativas do Miss Universo foi que as fantasias se transformassem, que tivessem muito enfeite e nenhum tipo de nudez. Algumas pessoas acharam que o traje cobriu muito o corpo de Mayra.

Usou penas de granja?

Sim, a maior parte são penas de aves de abate, em respeito à sustentabilidade. Nós, do Amazonas, defendemos nossas aves silvestres mais do que possam imaginar. Aqui, matar uma arara é como matar o cachorro do Carrefour.

Qual foi a tecnologia utilizada para o movimento das asas?

As asas são monitoradas pela Mayra por um controle remoto. Pesam dois kilos e têm três motores do tamanho de um tubo de creme dental. O sistema foi criado por mim e fabricado no Rio.

Maré boa

Bruno Guissoni está em seu melhor momento profissional e pessoal. Com oito novelas, três filmes e seis peças de teatro no currículo, o ator está prestes a completar dez anos de carreira. No longa-metragem “Reação em cadeia”, ele é Guilherme, um pai dedicado que vê sua pacata carreira de auditor interno virar de ponta-cabeça após desmascarar um diretor corrupto, ao mesmo tempo em que descobre que sua esposa quer pedir o divórcio. Paralelamente, Gissoni se lança como diretor no curta-metragem “Entre”, que está sendo gravado em Bajé (RS).

Queridinha da rainha

Anitta confirma parceria com ninguém menos que Madonna. A declaração foi feita nos bastidores do Festival de Verão de Salvador, onde se apresentou no sábado 8. Especula-se que foi a diva do pop quem chamou a brasileira para participar de seu próximo álbum. Anitta tem evitado dar mais detalhes para não criar expectativas. Será possível?