Bebida gelada vira símbolo de ‘traição política’ na Tailândia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2023 - 11:57 Compartilhe

A traição política na Tailândia tomou a forma inesperada de uma bebida gelada feita de chocolate e menta, cuja mistura de cores lembra a camuflagem militar do Exército que comanda o país há uma década.

A Tailândia se encontra em ponto morto desde que o Partido Move Forward (MFP, na sigla em inglês) foi expulso do poder pelos senadores, nomeados pelos militares. A legenda venceu a eleição presidencial em maio, graças às promessas de reformas do Exército e da monarquia.

Seu principal aliado, o Pheu Thai (PT), tenta formar maioria sem o MFP. Um vídeo de seus líderes brindando com a famosa bebida junto com lideranças de partidos pró-militares viralizou nas redes.

A bebida “Traindo o amigo” – como é chamada pela imprensa local – dominou o debate político. Alguns cafés e lojas anunciaram que não vão servi-la mais em solidariedade ao MFP. No bar de Bangcoc, onde o vídeo foi filmado, a bebida virou objeto de muitas selfies.

Em um grande copo de plástico, Pob, o barman, derrama um líquido mentolado depois recoberto com chocolate ao leite e chantilly. O “Choco Mint” nunca foi tão popular, apesar do preço, quase US$ 2,75, comenta.

“É a nossa bebida mais vendida desde que virou o principal assunto das conversas nas redes sociais”, enfatiza.

Para os partidários do MFP e de seu carismático presidente, Pita Limjaroenrat, a bebida deve ser boicotada.

“Não vou beber o chocolate com menta”, disse um usuário nas redes sociais.

Sasichom Krudhnark Pongphrom, dona de uma cafeteria na periferia da capital, retirou a bebida de seu cardápio.

“Não tenho nada contra a bebida, mas queria mostrar meu apoio pró-democracia”, diz ele.

tak-pt/rbu/pdw/del/tmt/mab/mb/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias