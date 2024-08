Bebeto Haddad (DC) registra candidatura a prefeito de SP e declara patrimônio de R$ 6 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 22:00 Para compartilhar:

O candidato Bebeto Haddad (DC) registrou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo e declarou patrimônio de R$ 6.930.000,00 à Justiça Eleitoral. Em 2010, quando se candidatou a deputado estadual por São Paulo pelo PRTB, o postulante havia declarado R$ 367.847,61.

O maior patrimônio de Haddad é um terreno em Campinas, interior de São Paulo, no valor de R$ 3.500.000,00. O candidato do Democracia Cristã também declarou ter outros dois terrenos, um em Jandira, região metropolitana da capital paulista, no valor de R$ 2.400.000,00 e outro em Ubatuba, no litoral norte, de R$ 600 mil.

O postulante ainda possui R$ 100 mil em dinheiro em espécie, um Volkswagen Passat avaliado em R$ 80 mil, e R$ 250 mil em quotas referentes a 50% de participação em uma empresa. A vice na chapa, Camila Consci (DC), informou não ter bens a declarar.

Haddad diz que tentará se destacar na disputa por meio do combate aos extremismos e a retomada do projeto Virando o Jogo para crianças e jovens em situação de risco. “A corrida está só começando, não é porque um piloto saiu na frente dos outros que a corrida esteja ganha para ele”, diz.