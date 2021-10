Bebês e crianças têm a mesma capacidade de transmissão de covid que os adultos

Bebês, crianças e adolescentes têm a mesma capacidade que os adultos de carregarem altos níveis do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, nas vias nasais e transmiti-lo para outros. De acordo com o jornal O Globo, a descoberta foi feita em um novo estudo que foi publicado na revista Journal of Infectious Diseases.

O levantamento foi conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard, do Massachusetts General Hospital, do Brigham and Women’s Hospital e do MIT, nos Estados Unidos. A nova pesquisa destaca a capacidade de transmissão do vírus por crianças quando as escolas reabrem.

Os menores de idade ainda não foram incluídos no calendário vacinal na maior parte do mundo, reforçando a importância de medidas de proteção. O estudo envolveu 110 participantes que tinham entre 2 semanas de vida e 21 anos, com uma média etária de 10 anos, que testaram positivo para a Covid-19 entre abril do ano passado e de 2021.

Saiba mais