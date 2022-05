Beber uma cerveja todo dia pode fazer o cérebro encolher

Beber com frequência, mesmo que seja uma cerveja ou uma taça de vinho por dia, pode fazer o cérebro encolher, indica um estudo publicado no início deste mês no periódico de divulgação científica Nature Communications.





Conduzida por cientistas de vários países, a análise indicou que mesmo o consumo moderado de álcool pode ser prejudicial. A quantidade considerada moderada por organizações de saúde ao redor do globo é de duas doses (duas cervejas) para homens e de uma dose para mulheres (uma taça de vinho).

O estudo destacou que o cérebro encolhe normalmente com o passar dos anos, mas que bebidas alcoólicas aceleram o processo, resultando em perda de memória, dificuldade em tomar decisões e outras funções cognitivas.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após analisarem mais de 36 mil tomografias de moradores do Reino Unido de meia idade. Nos exames, os pacientes também revelaram a quantidade de bebida ingerida ao longo de uma semana.

“O mais preocupante é que os resultados contrariam as recomendações científicas e governamentais e indicam que não há limites seguros para o consumo de álcool”, disse Henry Kranzler, diretor do Centro para Estudos de Vícios da Universidade da Pensilvânia (EUA) e co-autor da pesquisa.

